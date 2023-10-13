Сразу несколько наград привез из Сочи химкинский хореографический коллектив

Хореографический коллектив из Химок «Улыбка» недавно участвовал в Международном творческом фестивале «Дети России - бархатный сезон».

Состязание состоялось в Сочи и принесло подмосковным участникам сразу несколько наград.

«Улыбка» получила дипломы лауреатов II, III степени и гран-при конкурса. Как отметили сами участники коллектива, для них это настоящий символ признания.

Как отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств, где и занимается коллектив Инна Монастырская, такие победы еще подтверждают, что химкинская ДШИ – одна из лучших в стране.

«Ученики и учителя Центральной детской школы искусств регулярно прославляют родное учебное заведение и наш город, занимая призовые места во всероссийских и международных конкурсах», — отметила она

Фото: [ пресс-служба администрации г.о Химки ]

Напомним, ансамбль «Улыбка» родился в 1997 году благодаря усилиям преподавателя

Ларисы Голенковой. С тех пор руководитель побывала вместе с ребятами в гастрольных поездках в Германии, Франции, Чехии, Словакии, Франции, Швеции. А муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что достижения ребят результат в том числе и грамотной политики региональной власти, благодаря которой у мальчиков и девочек есть возможность заниматься тем, что нравится.