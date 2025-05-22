Сразу три клуба могут остаться без лицензии РПЛ

«Крылья Советов», «Химки» и «Черноморец» по-прежнему остаются без лицензии РФС-1 на будущий сезон, которая дает право выступать в РПЛ, сообщает портал Metaratings.ru.

По данным портала, самарский клуб не прислал в лицензионный комитет ни одного документа, подтверждающего реструктуризацию долгов. Не все бумаги собрали и «Химки», на протяжении всего сезона испытывавшие финансовые проблемы.

Что касается «Черноморца», который обеспечил себе право сыграть в стыковых матчах, то новороссийский клуб так пока и не решил проблему стадиона, который бы соответствовал требованиям РПЛ. Договориться с соседями из Краснодара и Сочи не удалось.

Заседание лицензионного комитета пройдет 22 мая, результаты его работы станут известны на следующий день.

Ранее возвращение в РПЛ гарантировала себе калининградская «Балтика».