Ничья в Новороссийске вывела «Балтику» в РПЛ

Калининградская «Балтика» за два тура до конца турнира в Первой лиге гарантировала себе возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В 32-м туре калининградцы сыграли вничью в гостях с новороссийским «Черноморцем» (0:0), набранного очка им было достаточно для выхода в элитный дивизион российского футбола.

«Балтика» набрала 67 очков в 32 матчах. У идущего на втором месте «Черноморца» 58 баллов, столько же у «Торпедо», но у автозаводцев на игру меньше. Продолжает борьбу за вторую прямую путевку в РПЛ и «Сочи» (57 очков).

«Балтика» сумела вернуться в РПЛ за один сезон. По итогам сезона 2023/24 калининградский клуб занял 15-е место и вылетел в Первую лигу, зато сыграл в суперфинале Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2).

Ранее стало известно, что ФИФА ищет варианты, которые позволили бы Криштиану Роналду сыграть на клубном чемпионате мира.