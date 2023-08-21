Сразу три награды высшей пробы привезли химкинские спортсмены с чемпионата России по академической гребле

Больше 40 спортсменов из 9 регионов страны собрали традиционные состязания среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Чемпионат России по академической гребле прошел на гребном канале «Крылатское». Ребята из из химкинского физкультурно-спортивного клуба «Благо» привезли оттуда сразу три медали высшей пробы.

Два подмосковных спортсмена - Егор Флоров и Ирина Виницкая взяли золото в парном заплыве, а потом каждый из них победили в одиночных заплывах.

Кроме того, как рассказали в управлении физической культуры и спорта администрации городского округа Химки наши гребцы выступали в сборном экипаже с питерскими спортсменами.

«Бронзой наградили Максима Манакова, Ольгу Кононову, Екатерину Снегиреву, Светлану Пономаренко и Владимира Бондаренко», – отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня физкультурно-оздоровительный клуб «Благо», работающий в Химках с 2005 года, стал важной частью оздоровительной и системы Химок. Здесь занимаются люди с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению. Всего же для всех категорий граждан в Химках, по словам главы городского округа Дмитрия Волошина, за последние 10 лет в муниципалитете открыли 368 новых объектов спорта.