«Ссоры каждый день, но мы вместе 38 лет»: почему Стриженов считает, что их брак с Екатериной держится на везении?

Известный актер и телеведущий Александр Стриженов, который почти 40 лет состоит в браке с телеведущей и актрисой Екатериной Стриженовой, наконец раскрыл секрет их долгой и счастливой семейной жизни, сообщает Teleprogramma.org.

И секрет этот до смешного прост. Александра считает, что им просто повезло. Никакие специальные техники и книги по психологии не способствовали их счастью: просто так сошлись звезды.

«Сколько раз за это время я пытался отвечать на этот вопрос. Я не знаю, в чем секрет. Мне, правда, повезло», — отметил Стриженов.

По его словам, их брак не был безоблачным. Наоборот, ссоры у них случаются каждый день. Но именно это, как ни странно, и придает их отношениям остроту и жизнь.

Екатерина — творческий человек, актриса, она ежедневно меняется, и это делает их совместное существование интересным и непредсказуемым, считает Александр.

Интересно, что по гороскопу Стриженовы совершенно не подходят друг другу. Но, как видно, астрология — не указ, когда есть настоящее чувство и взаимное уважение.

«Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу, мы абсолютно диаметрально противоположные люди, и поэтому вместе всю жизнь», — сказал актер.

Александр и Екатерина состоят в браке с 1987 года. У актеров родились две дочери — Анастасия и Александра.

Ранее сообщалось, что певец Иракли и его бывшая жена Лена Гребенщикова решили дать шанс отношениям спустя 12 лет после развода.