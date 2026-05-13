Лена Гребенщикова и Ираклий Пирцхалава решили дать шанс «улучшенной» версии друг друга спустя 12 лет после развода

Лена Гребенщикова и Ираклий Пирцхалава вновь вместе: пара, которая развелась 12 лет назад, недавно воссоединилась, пишет Woman.ru. Спустя полгода после этого новые «старые» возлюбленные приняли участие в проекте «Ставка на любовь». В рамках шоу экс-супруги откровенно рассказали, что заставило их дать отношениям второй шанс.

По словам Лены, главная причина заключается в том, что Ираклий изменился. По ее словам, он стал мягче, и это не осталось незамеченным. Сыграли роль ревность и желание вернуть «улучшенную» версию бывшего мужа.

Сама Гребенщикова отметила, что инициативу проявил именно Ираклий. Он стал соблазнительным и первым сделал шаг. Лена призналась, что опасалась скандалов, но певец оказался поддерживающим и мудрым.

«Он просто был самый поддерживающий человек на свете, мы были командой. И это для меня было открытие, на самом деле, шоу сблизило нас в этом плане», — рассказала Елена.

Изменились и их роли. Если раньше Ираклий был вспыльчивым, то теперь стал спокойнее. Зато Лена, наоборот, стала более вспыльчивой, и в этих ситуациях именно бывший муж ее успокаивает.

Сам Пирцхалава тоже поделился своими переживаниями. Он назвал расставание с женой настоящим испытанием, которое сопровождалось ненавистью и желанием уничтожить друг друга. За годы развода, отметил артист, он не смог построить новую семью, это и подтолкнуло его к попытке возродить старые чувства.

