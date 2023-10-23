Стадион «Спартака» сменит название со следующего года

Стадион футбольного клуба «Спартак» с 1 января 2024 года не будет носить название «Открытие Банк-Арена». Это подтвердил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».

Контракт с банком «Открытие» заканчивается, и он не будет продлен. Наиболее вероятным на данный момент новым названием является» «Лукойл Арена», по названию компании, которая является владельцем «Спартака». При этом Зеленов не исключил, что могут быть и другие варианты.

Домашний стадион «Спартака» открылся в 2014 году. Он вмещает 45 360 зрителей, это вторая по величине арена столицы после «Лужников».

В 2018 году стадион принимал матчи чемпионата мира по футболу. Во время мундиаля арена носила название «Спартак».