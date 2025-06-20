Стал известен матч «Торпедо», вызвавший подозрение в даче взятки арбитру

Журналист Сергей Ильев, специализирующейся на освещении Первой лиги, сообщил, что обвинения в адрес владельца «Торпедо» Леонида Соболева в даче взятки футбольному арбитру могут быть связаны с игрой автозаводцев в Сочи.

17 мая на стадионе «Фишт» «Торпедо» обыграло ФК «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти, который главный арбитр Инал Танашев назначил после консультации с ВАР. Как сообщал инсайдер Иван Карпов, судьи ВАР Артем Любимов и Константин Аверьянов после матча были отправлены на полиграф и успешно его прошли.

Накануне стало известно, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и генеральный директор клуба Валерий Скородумов задержаны правоохранительными органами по подозрению в даче взятки футбольному арбитру.

Появилась информация, что РФС может лишить «Торпедо» лицензии. В этом случае место автозаводцев в РПЛ могут занять «Оренбург» или «Урал». В пресс-службе «Торпедо» заявили, что, несмотря на неприятные новости, клуб готовится к сезону в штатном режиме.