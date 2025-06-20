ФК «Оренбург» могут вернуть в РПЛ на фоне возможных проблем у московского «Торпедо», сообщил инсайдер Иван Карпов.

Он отметил, что РФС может потребовать подтверждение финансирования «Торпедо» после возбуждения уголовного дела против его совладельца Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.

Об уголовном деле в отношении руководителей «Торпедо» накануне сообщили РБК два источника, знакомые с ходом расследования. По их информации, Соболева и Скородумова подозревают в даче взятки судье, за что фигурантам грозит до семи лет.

«Оренбург» занял 15-е место в РПЛ в минувшем сезоне и по спортивному принципу покинул высший дивизион. Однако в случае отстранения «Торпедо» уральцы будут иметь приоритетное право на место в РПЛ.

Ранее стало известно, что прекративший свое существование из-за финансовых проблем ФК «Химки» не сможет возродиться ранее, чем через четыре года.