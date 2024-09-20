Стало известно, что в райдер Ольги Бузовой входит докторская колбаса

Организаторы премии от издания E1.RU раскрыли перечень запросов певицы Ольги Бузовой, которая выступала в роли ведущей на мероприятии в Екатеринбурге. Эти требования были опубликованы журналистами портала.

По словам представителей премии, Бузова — самая неприхотливая из всех знаменитостей.

«Ольга предпочитает, чтобы на столе были: чай с медом и лимоном, вода, фрукты, овощная нарезка, несколько видов орехов, сыр и, конечно, докторская колбаса», — передает издание список требований.

В гримерке, которая обязательно должна запираться на ключ, должны быть: зеркало, пять полотенец, белый халат, тапочки, отпариватель, а также сухие и влажные салфетки.

Ранее сообщалось, что умер сын певицы Ирины Понаровской.