Стал известен райдер исполнителя хита «3 сентября» Михаила Шуфутинского

В одной из соцсетей был опубликован райдер известного артиста РФ Михаила Шуфутинского.

Отмечается, что среди требований исполнителя хита «3 сентября»: обязательное наличие трех гримерок, в которых должны находиться розетки, гладильная доска, утюг, кондиционер, вешалки, большое зеркало и отдельный чистый туалет, закрывающийся на ключ.

Подчеркивается, что требование туалета прописано два раза и является крайне обязательным.

Добавляется, что также в гримерке должны присутствовать вода, односолодовый виски и сухие вина.