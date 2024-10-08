Стал известен размер гонорара иноагента Макаревича за корпоративы перед россиянами

Певец Андрей Макаревич*, внесенный в список иноагентов, готов выступить перед российскими гражданами за 100 тыс. евро (около 10 млн руб.). Об этом сообщил SHOT.

Важное условие, пишет источник, заключается в организации корпоратива не на территории РФ. Кроме того, в гримерке артиста должны стоять девять бутылок различного алкоголя, в том числе водка и виски. Также в райдере есть список продуктов, которые требуют артисты. В него включены разные домашние соленья, несколько порций форшмака, сырная и рыбная нарезки и цыпленок табака.

SHOT отмечает, что Макаревич вместе со своей группой «Машина времени» активно выполняет заказы на корпоративы за границей. Участниками мероприятия становятся 14 человек.

В райдере также отмечается, что организаторы должны обеспечить всем музыкантам пятизвездочную гостиницу, в которой обязательно должен быть тренажерный зал, бассейн и SPA. Кроме того, на одного человека в сутки должны быть предусмотрены не менее $100.

Макаревич покинул РФ после начала на Украине специальной военной операции (СВО). После этого он неоднократно негативно высказывался против власти России, а также делал громкие заявления относительно политической ситуации. Известно, что певец живет в Израиле.

Ранее сообщалось, что экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова* может получить срок за поддержку ВСУ.

*внесены в перечень иностранных агентов.