Экс-солистка Мариинского театра Максакова может получить срок за поддержку ВСУ

Против 47-летней оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*, проживающей за границей, в РФ возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», сообщил SHOT.

Покинув Россию, бывшая солистка Мариинки и экс-член комитета ГД по культуре присоединилась к кругу релокантов-иноагентов, начала вести видеоблог и активно призывать россиян к пожертвованиям для ВСУ с целью ускорить поражение России.

Российские следователи просмотрели ее видео и инициировали уголовное дело по статье 280.4 УК РФ.

В октябре прошлого года Максакова* уже оказывалась в центре скандала: в интервью латвийским СМИ она призывала активнее поставлять Украине немецкие и американские дальнобойные ракеты.

Ранее сообщалось, что иностранец, арестованный во «Внуково», получил 6 лет тюрьмы.

*признана в РФ иноагентом.