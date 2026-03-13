Стал известен размер премии лыжнице Багиян за два золота на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян получит денежное вознаграждение в 3 млн руб. по результатам выступлений на Паралимпийских играх в Италии, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

24-летняя спортсменка завоевала две золотые медали — в спринте классическим стилем и гонке на 10 км с раздельным стартом среди лиц с нарушением зрения.

Премия будет выплачена из бюджета Пермского края. Аналогичные суммы получат спортсмен-ведущий Сергей Синякин и тренер лыжницы Алексей Турбин.

На Паралимпиаде в Италии выступают шесть российских спортсменов. На данный момент они завоевали семь медалей — четыре золота, серебро и две бронзы. Россияне выступают с национальным флагом, а в честь победителей звучит гимн страны.

