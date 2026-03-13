Кожевников поддержал идею бороться за возвращение российского хоккея с позиции силы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с РИА Новости поддержал намерение Федерации хоккея России (ФХР) с позиции силы добиваться возвращения российских хоккеистов на международную арену.

Накануне Владислав Третьяк, на пятый срок переизбранный президентом ФХР, заявил, что Россия направит в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) документы на включение команд в международный календарь, а в случае отказа будет действовать с позиции силы.

Кожевников сказал, что двумя руками выступает за то, чтобы решительнее добиваться восстановления прав российских команд, но отметил, что не знает досконально текущее положение вещей.

«Мы же ничего не знаем о наших позициях, кто-то ведь с кем-то проводит встречи, с Международной федерацией хоккея и с этим негодяем французом (главой ИИХФ Люком Тардифом. — прим.).

Сборные России и Белоруссии были отстранены ИИХФ в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что готовится иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу возвращения российских команд на международную арену.

Ранее хоккейный эксперт Никита Щитов удивился тому, что Владислав Третьяк переизбирался на пост главы ФХР на безальтернативной основе.