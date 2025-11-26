Стал известен следующий соперник Махачева в UFC

16 ноября Ислам Махачев выиграл титул в полусреднем весе, победив единоличным решением судей австралийца Джека Деллу Маддалену. Россиянин возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

Камару Усман в 2019 году завоевал титул чемпиона в полусреднем весе и пять раз успешно проводил его защиту до поражения в августе 2022 года от британца Леона Эдвардса. В 2023 году нигериец решил перейти в средний вес и в дебютном поединке в новом дивизионе проиграл Хамзату Чимаеву. В 2025 году Усман вернулся в прежнюю категорию и уже успел победить американца Хоакима Бакли.

