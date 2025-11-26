Стал известен следующий соперник Махачева в UFC
Менеджер Абдель-Азиз: следующим соперником Махачева будет Камару Усман
Фото: [соцсети]
Менеджер российского бойца Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал следующего соперника чемпиона UFC. Им станет нигериец Камару Усман.
16 ноября Ислам Махачев выиграл титул в полусреднем весе, победив единоличным решением судей австралийца Джека Деллу Маддалену. Россиянин возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.
Камару Усман в 2019 году завоевал титул чемпиона в полусреднем весе и пять раз успешно проводил его защиту до поражения в августе 2022 года от британца Леона Эдвардса. В 2023 году нигериец решил перейти в средний вес и в дебютном поединке в новом дивизионе проиграл Хамзату Чимаеву. В 2025 году Усман вернулся в прежнюю категорию и уже успел победить американца Хоакима Бакли.
