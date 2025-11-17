Стал известен гонорар Махачева за победу в титульном бою UFC

Американский портал Sporty Salaries опубликовал гонорары спортсменов на прошедшем в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября турнире UFC 322.

В главном событии вечера российский боец Ислам Махачев одержал убедительную победу над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой единогласным решением судей. Гонорар россиянина составил $3,332 млн. $800 тыс. он получил за выход в октагон, $2,5 млн за продажу платных трансляций, еще $32 тыс. Махачеву принесли спонсорские контракты.

Маддалена заработал за бой $1,992 млн.

Махачев рассказал, что хотел бы провести первую защиту титула против Усмана Камару, но подчеркнул, что выбор соперника — не его дело. Ранее выйти желание в октагон против Махачева изъявил чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.