Стала известна формулировка из протокола матча об удалении Кордобы

«Спорт-Экспресс» узнал , какая запись была внесена арбитром матча ЦСКА — «Краснодар» Рафаэлем Шафеевым в протокол игры по поводу удаления нападающего «быков» Джона Кордобы.

На 56-й минуте форвард был удален после того, как одновременно со свистком арбитра попал мячом в защитника армейцев Мойзеса, а затем по инерции слегка задел оппонента. Бразилец упал на газон, изображая серьезную травму.

В протокол была внесена запись: «Агрессивное поведение. Удар соперника ногой в руку».

После матча, завершившегося вничью (1:1), Кордоба обрушился на судейство в РПЛ. Колумбиец заявил, что арбитры уже не в первый раз творят несправедливость по отношению к нему и своему клубу, и намекнул, что может покинуть российскую лигу.