Форвард «Вашингтона» захотел добавить русского в идеальную сборную Канады

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной Канады Том Уилсон в беседе с BarDown высказался об идеальном составе национальной команды.

«Можно добавить туда русского? Ови, с тонированным визором и желтыми шнурками. Почетный канадец», — сказал Уилсон.

31-летний Том Уилсон, как и Александр Овечкин, всю свою карьеру в НХЛ проводит за «Вашингтон». Нынешний сезон для силового форварда может стать лучшим в карьере. На данный момент Уилсон является лучшим бомбардиром и снайпером команды — 49 (23+26) очков в 50 матчах. В активе 40-летнего Овечкина 48 (22+26) баллов.

12 февраля сборная Канады проведет первый матч на Олимпиаде-2026. Ее соперником станет команда Чехии. Накануне в Италии стартовал хоккейный олимпийский турнир. Сенсация состоялась уже в первом матче: сборная Словакии обыграла действующих олимпийских чемпионов финнов.