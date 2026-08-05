В отпуск — с выгодой: за какие услуги ЖКХ можно получить перерасчет и какие документы нужны

В разгар отпускного сезона Госжилинспекция Кузбасса напомнила жителям региона о законной возможности сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги во время длительного отсутствия. Перерасчет платы доступен тем, кто отсутствовал дома пять дней и более, сообщил VSE42.RU .

Без дополнительных условий можно пересмотреть плату за вывоз твердых коммунальных отходов. Что касается воды, электроэнергии и газа, то здесь перерасчет возможен только при условии, что в квартире не установлены индивидуальные приборы учета. Если счетчики есть, плата начисляется по их показаниям, и пересмотр суммы не предусмотрен.

Важно понимать: сэкономить на отоплении, содержании жилья, капитальном ремонте и общедомовых нуждах не получится. Перечисленные услуги не зависят от того, проживают ли люди в квартире или временно отсутствуют.

Чтобы подтвердить факт отсутствия, необходимо предоставить подтверждающие документы: проездные билеты, счета из гостиницы, санатория или справку из садоводческого товарищества. Заявление на перерасчет подается в течение 30 дней после возвращения. При этом пересчитать плату можно максимум за шесть месяцев отсутствия.

Госжилинспекция рекомендует жителям не откладывать подачу заявления и заранее позаботиться о сборе документов, чтобы избежать отказа.

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