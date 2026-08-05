В Московской области по реновации расселили более 30 тыс. жителей

Более 30 тыс. человек в Подмосковье переехали из устаревшего жилья в современные дома по программе реновации, которую реализуют с 2021 года. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На данный момент в регионе в работе находятся 23 проекта КРТ по инициативе органов местного самоуправления. До конца 2026 года планируется расселить 27 тыс. кв. м. В общей сложности расселению подлежит более 200 тыс. кв. м, проекты охватывают 13 округов: Мытищи, Балашиха, Одинцовский, Раменский, Дубна, Серпухов, Пушкинский, Королев, Химки, Подольск, Наро-Фоминский, Фрязино и Коломну.

После этого планируется реализовать новые проекты КРТ, которые позволят поэтапно расселить ветхий и аварийный жилищный фонд, в том числе в семи удаленных городах Подмосковья: Коломне, Воскресенске, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Кашире, Подольске и Раменском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.