Как в «Армагеддоне», но без Брюса Уиллиса: спасти Землю, взорвав приближающийся астероид, действительно возможно

Сюжет фильма «Армагеддон», где астероид пытаются остановить ядерным взрывом, может быть не такой уж фантастикой, пишет Daily Mail. Китайские ученые смоделировали сценарий, при котором опасный космический камень можно разрушить или сбить с курса с помощью ядерного заряда, доставленного в искусственный кратер.

В работе, опубликованной в журнале Space: Science & Technology, исследователи предлагают двухэтапную схему. Сначала один беспилотный аппарат врезается в астероид и создает в нем углубление. Затем второй аппарат доставляет туда заряд, чтобы энергия взрыва сильнее подействовала на породу, а не ушла в космос.

По расчетам, такой подход эффективнее простого удара по поверхности. Даже небольшое изменение скорости астероида может быть достаточным, если объект находится за миллионы километров от Земли: со временем его траектория заметно уйдет в сторону.

Ученые сравнивают идею с миссией NASA DART, которая в 2022 году впервые изменила движение астероида ударом космического аппарата. Но ядерный вариант, по их оценке, может понадобиться для крупных объектов или случаев, когда времени на реакцию мало.

Пока известных больших астероидов, летящих прямо к Земле, нет. Но авторы считают, что такие модели нужны заранее — на случай редкой, но крайне опасной угрозы.