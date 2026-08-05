Собака Белла осталась без хозяина после его смерти: волонтеры просят помощи в поисках — пес бродит по улицам

В сообществах Междуреченска появился трогательный пост о собаке по кличке Белла, которая осталась без хозяина, сообщил VSE42.RU .

По данным авторов обращения, мужчина, ухаживавший за ней, скончался. Ранее Белла постоянно находилась в переходе у городской остановки, но после смерти владельца она бродит по городу в одиночестве и остро нуждается в помощи.

Волонтеры уже нашли для собаки передержку, где ее готовы принять, и планируют дальнейший пристрой в заботливые руки. Однако на данный момент они не могут забрать Беллу, так как неизвестно, где она находится. Организаторы поиска просят всех, кто видел собаку или знает ее местонахождение, откликнуться и сообщить информацию.

Особенно ценными могут стать контакты родственников умершего хозяина — возможно, у них есть информация о том, где сейчас может находиться животное. Волонтеры оставили несколько телефонов для связи: +7 (913) 282-01-54, +7 (906) 931-15-48, +7 (903) 943-56-71. Они обращаются ко всем жителям Междуреченска с просьбой не оставаться равнодушными и помочь в поиске Беллы, чтобы как можно скорее отправить ее в безопасное место. Любая информация может стать решающей для спасения собаки.

Ранее сообщалось, что в монастыре под Серпуховом живет попугай, который словно понимает смысл молитв.