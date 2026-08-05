ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 20 августа

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 20.08.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.08.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.

Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 34,6 кв.м., к/н: 50:50:0000000:8180, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 2, кв. 23. П.1271-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Сидорова А.С. Взыск: Скворцова Е.А. Цена: 5 264 000,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 58,7 кв.м., к/н: 50:28:0050105:3010, адрес: МО, г. Домодедово, ул. Творчества, д. 5, корп. 2, кв. 268. П.1256-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Филиппова А.В. Взыск: ПАО ПСБ. Цена: 5 298 400,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 54,1 кв.м., к/н: 50:28:0000000:4864, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Северная, д. 4, кв. 597. П.1260-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Ульянов К.Б. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 433 920,00 р.

4. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:11:0020104:28236, адрес: МО, г. Красногорск, д. Нефедьево. П.1270-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Приходченко Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 707 200,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 76,1 кв.м., к/н: 50:11:0020408:6902, адрес: МО, Красногорский мун. р-н, с/п Отрадненское, д. Путилково, Спасо-Тушинский б-р, д. 9, кв. 199. П.1274-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Потапов Г.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 9 657 600,00 р.

6. Жил. дом, общ.пл. 658,8 кв.м., к/н: 50:21:0060208:1344; Зем. уч., общ.пл. 1500 +/-14 кв.м., к/н: 50:21:0060208:163. Адрес: МО, г.о. Ленинский, д. Григорчиково, д. 69. П.1259-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Матвеева Н.Э. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 25 830 000,00 р.

7. Жил. дом, общ.пл. 176,9 кв.м., к/н: 50:21:0030210:36085; Зем. уч., общ.пл. 600 кв.м., к/н: 50:21:0030210:28, адрес: МО, г.о. Ленинский, д. Жабкино, терр. СНТ Дубрава-2, д. 2/31. П.1262-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Ханикян Г.Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 11 251 200,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 39,8 кв.м., к/н: 50:21:0060310:5382, адрес: МО, Ленинский г.о, дер. Коробово, ул. Взлетная, д. 2, кв. 223. П.1268-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Коньков А.А., Уржумцева Е.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 085 600,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 82,6 кв.м., к/н: 50:09:0080101:426, адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24, кв. 210. П.1254-ТАИ от 17.07.26. Собств.: Минаева А.А. Взыск: АО Банк Дом.РФ. Цена: 7 012 800,00 р.

10. Зем. уч., общ.пл. 900 кв.м., к/н: 50:33:0030502:46, адрес: МО, Ступинский р-н, с/п Леонтьевское, в р-не д. Захарово, СНТ «Глинки», уч-к 21. П.1275-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Камерцельт Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 267 200,00 р.

11. Кв-ра, общ.пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:14:0050102:527, адрес: МО, г. Щелково, ул. Неделина, д. 16, кв. 1. П.1244-ТАИ от 17.07.26. Собств.: Абдуллаева Н.М. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 6 032 000,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 42,1 кв.м., к/н: 50:14:0000000:139950, адрес: МО, г. Щелково, ул. Жегаловская, д. 27, кв. 12. П.1247-ТАИ от 17.07.26. Собств.: Шиманская К.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 611 800,00 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 51 кв.м., к/н: 50:46:0030202:227, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Красная, д. 80, кв. 51. П.1225-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Здешнева Е.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 735 321,60 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 41,2 кв.м., к/н: 50:50:0000000:24642, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 11, кв. 86. П.987-ТАИ от 25.03.26. Собств.: Тиунова Е.Н. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 490 127,05 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 31,4 кв.м., к/н: 50:15:0040602:4810, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Яганова, д. 3, кв. 857. П.1017-ТАИ от 10.04.26. Собств.: Балашов А.Н. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 608 760,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:15:0040302:1192, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 10, кв. 286. П.1176-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Зукуров И.Т. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 248 276,88 р.

4. Зем.уч., общ.пл. 1200 кв.м., к/н: 50:06:0070501:610 и объект незаверш. строит., адрес: МО, Шаховской р-н, сп. Степаньковское, у д. Кобылино. П.1218-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Кушбекова В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 412 250,00 р.

5. Зем.уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:03:0060180:2601, адрес: МО, терр. г.о. Клин. П.1207-ТАИ от 24.06.26. Собств.: Гусейнова Я.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 251 600,00 р.

6. Нежил. пом., общ.пл. 87,5 кв.м., к/н: 50:15:0030802:215, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, пом. 145/3. П.1192-ТАИ от 24.06.26. Собств.: ООО «Флинкбау». Взыск: ПАО АКБ «АК БАРС». Цена: 9 849 800,00 р. (кроме того, НДС по ставке 22%).

7. Нежил. помещ., общ.пл. 87,5 кв.м., к/н: 50:15:0030802:212, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Полевая, д. 2, пом. 145/6. П.1201-ТАИ от 24.06.26. Собств.: ООО «Флинкбау». Взыск: ПАО АКБ «АК БАРС». Цена: 9 849 800,00 р. (кроме того, НДС по ставке 22%).

8. Кв-ра, общ.пл. 42,5 кв.м., к/н: 50:41:0020516:431, адрес: МО, г. Лобня, ул. Центральная, д. 6, кв. 191. П.1224-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Семочкина Д.М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 458 372,24 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 59,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:138287, адрес: МО, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 26А, кв. 5. П.1209-ТАИ от 24.06.26. Собств.: Мацукатов Н.К. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 10 669 200,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 37,6 кв.м., к/н: 50:47:0010902:524, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 2Г, кв. 43. П.1186-ТАИ от 19.06.26. Собств.: Ефимук О.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 2 763 520,00 р.

11. Зем.уч., общ.пл. 999 +/-11 кв.м., к/н: 50:23:0040439:544, адрес: МО, Раменский р-н, дер. Редькино, ул. Новая. П.1215-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Чутак М.Г. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 1 888 360,00 р.

12. Зем.уч., общ.пл. 600 +/-17 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4721, адрес: МО, г.о. Серпухов, д. Акулово. П.1217-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Баранов Ю.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 313 879,50 р.

13. Кв-ра, общ.пл. 28,4 кв.м., к/н: 50:60:0000000:5270, адрес: МО, г.о. Серпухов, г. Пущино, мкр. Г, д. 21, кв. 15. П.1223-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Савельева М.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 584 400,00 р.

14. Кв-ра, общ.пл. 65,8 кв.м., к/н: 50:10:0060202:621, адрес: МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 10 к. 3, кв. 25. П.1196-ТАИ от 24.06.26. Собств.: Крицкая О.В. Взыск: ПАО АКБ Абсолют Банк. Цена: 10 168 040,00 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 05.08.2026 г.

Дата окончания приема заявок –17.08.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 20.08.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 43,4 кв.м., к/н: 50:38:0030219:826, адрес: МО, Зарайский р-н, с. Макеево, ул. Центральная, д. 1, кв. 9. П.1258-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Макашов П.И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 602 224,00 р.

2. Кв-ра, общ.пл. 41,8 кв.м., к/н: 50:11:0010417:11455, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Авангардная, д. 6, кв. 159. П.1267-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Мясникова С.Р. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 8 319 200,00 р.

3. Кв-ра, общ.пл. 41,1 кв.м., к/н: 50:46:0030102:1633, адрес: МО, г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 7, к. 3, кв. 8. П.1166-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Гук Н.В. Взыск: КПК «Фонд ипотечного кредитования». Цена: 4 106 400,00 р.

Изв. 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 681 +/-18 кв.м., к/н: 50:38:0060122:615, адрес: МО, р-н Зарайский. П.1143-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Асланян Р.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 121 040,00 р.

2. Зем.уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:126, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1146-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Кулиев Э.Г. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 176 800,00 р.

3. Зем.уч., общ.пл. 1209 кв.м., к/н: 50:38:0050171:112, адрес: МО, р-н Зарайский, у д. В.Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1153-ТАИ от 04.06.26. Собств.: Гитинова А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 197 200,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, https://tai-torg.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.