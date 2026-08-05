Заместитель прокурора Подмосковья проведет личный прием граждан в Наро-Фоминске

Зампрокурора Подмосковья Александр Благородов проведет прием в Наро-Фоминске

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Заместитель прокурора Московской области Александр Благородов проведет личный прием граждан в Наро-Фоминске. Мероприятие состоится в понедельник, 10 августа.

Прием будет осуществляться в здании Наро-Фоминской городской прокуратуры по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, Туннельный проезд, д. 3.

Обратиться с вопросом можно будет с 10:30 до 13:00. С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

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