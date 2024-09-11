Стала известна причина госпитализации народного артиста Щербакова

Борис Щербаков пожаловался на плохое самочувствие еще накануне вечером. Состояние серьезно ухудшилось, актеру вызвали скорую помощь. Предварительно, у знаменитости нестабильная стенокардия. Причиной могла стать пагубная привычка: у артиста солидный стаж курения.

О наличии признаков гиповентиляции врачам подсказала компьютерная томография. Врачи настоятельно рекомендовали актеру бросить курить, так как это уже угрожает его жизни.

Напомним, что Борис Щербаков ранее уже лежал в реанимации с кардиосклерозом и фибрилляцией предсердий. Тогда он неделю провел под наблюдением врачей. Сколько времени потребуется в этот раз для стабилизации состояния 74-летнего актера неизвестно.

Борис Щербаков — артист со статусом Народного. Впервые ярко проявил себя как актер в картине «Мандат» в 1963 году. Является лауреатом Государственной премии СССР. За свою карьеру он участвовал в более чем 230 картинах. Самые известные: «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Легенда №17», «Следствие ведут знатоки», «Солдаты» и «Битва за Москву». Он также стал голосом Брюса Уиллиса и Жан-Клода Ван Дамма.

Ранее сообщалось, что умер озвучивший Дарта Вейдера в саге «Звездные войны» актер.