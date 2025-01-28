Стала известна причина смерти актера из «Молодежки» и «Сердца Пармы»

Советский российский актер театра и кино Алексей Булатов умер после продолжительной борьбы с раком. Об этом сайту aif.ru рассказали в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение».

По информации театра, Алексей Булатов умер накануне, 27 января. Смерть подтвердили его родные. Актера не стало на 77-м году жизни.

«Алексей Алексеевич скончался вчера вечером. Он болел. У актера была диагностирована онкология», — сообщили в учреждении.

Напомним, что на счету Алексея Булатова многочисленные роли и проекты. Свою карьеру он развивал с 1974 года, когда вышел с дипломом Школы-студии при МХАТ СССР им. Горького. Выступал в Русском театре Еревана, а также Московском драмтеатре им. Пушкина. Также состоял в труппе Московского театра «Сопричастность».

Впервые на экранах Булатова увидели в 1977 году в картине «Жизнь Бетховена». Среди самых известных кинопроектов и сериалов: «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Слуга Государев», «Когда цветет сирень», «До смерти красива», «Дикий». Последняя роль Алексея Алексеевича состоялась в 2022 году: он сыграл в фильме «Сердце Пармы».

Ранее сообщалось, что скончался актер Игорь Ромащенко, игравший роли в сериалах «След» и «Солдаты».