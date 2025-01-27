Актер Игорь Ромащенко умер из-за проблем с сердцем

Актер Игорь Ромащенко ушел из жизни в воскресенье, 26 января, всего через три недели после своего 59-летия. Его смерть была вызвана проблемами с сердцем, сообщил его коллега Павел Чернявский в интервью aif.ru.

По словам Чернявского, Ромащенко был очень трудолюбивым и активно занимался работой.

«Знаю, что он летом запрыгнул в процесс съемок сериала «Пин-код», — добавил Чернявский.

Игорь Ромащенко появился на свет 4 января 1966 года и получил образование в ГИТИСе. Среди его однокурсников была народная артистка России Евгения Добровольская, которая скончалась 10 января от рака.

С 1989 по 1992 год он работал в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. Ромащенко исполнял роли в таких театральных постановках, как «Голый король» и «Маугли». Его экранный дебют состоялся в клипе «Бухгалтер» группы «Комбинация» в 1988 году. В его фильмографии 105 проектов, включая «След» и «Солдаты».

Последним фильмом с его участием стала лента «Тайна Черной Руки», выпущенная в 2024 году. Актер также писал стихи и музыку: его песня «Я когда-то уеду» звучала в сериале «След».

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