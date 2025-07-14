Стала известна причина смерти режиссера и продюсера Юрия Мороза

На 69-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией ушел из жизни известный российский режиссер и продюсер Юрий Мороз. По данным Mash, причиной его смерти стал рак поджелудочной железы. В последние дни врачи присвоили режиссеру паллиативный статус.

Юрий Мороз оставил богатое кинематографическое наследие. За свою карьеру он снял более 20 фильмов и сериалов, многие из которых стали культовыми. Отечественному зрителю полюбились сериал «Каменская» с Еленой Яковлевой в главных ролях, экранизация «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского, мистическая драма «Лунатики», а также фэнтези «Волкодав из рода Серых Псов».

С 2003 года Юрий Мороз состоял в браке с актрисой Викторией Исаковой. От первого брака у режиссера осталась дочь — известная актриса Дарья Мороз.

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