Умер кинорежиссер Александр Митта
Кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни
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Знаменитый советский и российский кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили близкие к семейному окружению народного артиста люди в соцсетях.
Долгие годы Митта мужественно боролся с онкологическим заболеванием. 30 июня он был переведен на паллиативное обслуживание в хоспис.
По информации Mash, примерно через неделю после госпитализации режиссер окончательно утратил способность принимать пищу из-за глубокого истощения и проблем с глотанием. Как сообщил телеграм-канал SHOT, причиной смерти режиссера стал рак почки. Родные и близкие Александра Наумовича находились рядом с ним до последних часов.
Александр Митта вошел в историю советского кино такими фильмами, как «Белорусский вокзал», «Долгая дорога в дюнах» и «Звезда пленительного счастья». Его творчество отмечено многочисленными государственными наградами, а сам он оставил после себя богатое наследие, повлиявшее на несколько поколений отечественных кинематографистов.
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