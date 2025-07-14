Умер кинорежиссер Александр Митта

Знаменитый советский и российский кинорежиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщили близкие к семейному окружению народного артиста люди в соцсетях.

Долгие годы Митта мужественно боролся с онкологическим заболеванием. 30 июня он был переведен на паллиативное обслуживание в хоспис.

По информации Mash, примерно через неделю после госпитализации режиссер окончательно утратил способность принимать пищу из-за глубокого истощения и проблем с глотанием. Как сообщил телеграм-канал SHOT, причиной смерти режиссера стал рак почки. Родные и близкие Александра Наумовича находились рядом с ним до последних часов.

Александр Митта вошел в историю советского кино такими фильмами, как «Белорусский вокзал», «Долгая дорога в дюнах» и «Звезда пленительного счастья». Его творчество отмечено многочисленными государственными наградами, а сам он оставил после себя богатое наследие, повлиявшее на несколько поколений отечественных кинематографистов.

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