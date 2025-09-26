Супруг Маргариты Симоньян умер на 60-м году жизни

Глава медиагруппы RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего супруга, Тиграна Кеосаяна. Об этом стало известно днем в пятницу, 26 сентября. Подробностями поделилось РИА Новости .

Известный режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался после продолжительного нахождения в коме. На момент смерти ему было 59 лет. Печальную новость сообщила его супруга Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

В начале конце прошлого и начале текущего года стало известно о резком ухудшении здоровья Кеосаяна — он пережил клиническую смерть и находился в коме. Симоньян поблагодарила всех, кто поддерживал семью в сложный период, и попросила не звонить никому из ее семьи, в том числе ей самой.

