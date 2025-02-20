Стала известна средняя цена билетов на финал Турнира четырех наций

Сервис по продаже билетов StubHub привел данные о средней стоимости билетов на матч США — Канада в финале Турнира четырех наций. Их публикует издание The Athletic.

Средняя цена билетов на самый ожидаемый хоккейный матч года составит $766 (69 тыс. руб. по текущему курсу).

Канада и США встречались на групповом этапе турнира. Тогда победу одержали американцы (3:1), а средняя стоимость билетов составляла $464 (около 42 тыс. руб.).

Самые дешевые билеты на турнире были на матч Швеции и Финляндии — всего $96 (8,6 тыс. руб.).

Матч США — Канада пройдет в Бостоне в ночь с 20 на 21 февраля.

Ранее сообщалось, что под вопросом остается участие в финале лидеров американской сборной — братьев Мэттью и Брэди Ткачаков.