Стала известна стоимость одного съемочного дня Милоша Биковича

Сербский актер Милош Бикович, который уже давно стал своим в российском кинематографе и завоевал любовь миллионов зрителей, сегодня входит в число самых высокооплачиваемых и востребованных артистов на отечественном рынке, и его гонорары это наглядно подтверждают.

Как стало известно РИА Новости, стоимость одного съемочного дня Биковича составляет 2 млн рублей, и речь идет о стандартной 12-часовой смене. Этот факт делает его одним из самых дорогих актеров, работающих в России.

Примечательно, что высокая востребованность артиста привела к тому, что его график практически недоступен для новых предложений — расписание Биковича уже заполнено до конца года, и это при том, что он открыт к проектам самого разного формата, начиная от телевизионных шоу и заканчивая полнометражным кино.

Однако команда актера, понимая его ценность, диктует довольно жесткие условия: заказчики должны не только выплачивать оговоренный гонорар, но и отдельно компенсировать налоговые расходы, включая 13% от дохода, которые выплачиваются сверх установленной суммы.

Сам Милош, судя по всему, делает ставку на масштабные проекты, и его представители отдают приоритет полнометражным фильмам и крупным сериалам с сильной командой, а не случайным или малобюджетным предложениям.

