Стало известно, за сколько Дима Билан продает свой роскошный особняк в Подмосковье

Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан, известный не только своими музыкальными хитами, но и любовью к необычным дизайнерским решениям, решил расстаться со своим подмосковным особняком, который он выставил на продажу за впечатляющую сумму в 250 млн рублей, сообщает KP.RU.

Этот дом, как выяснилось, имеет богатую и немного грустную историю: изначально он приобретался для счастливой совместной жизни с экс-возлюбленной Еленой Кулецкой, но после того, как их отношения закончились, певец переосмыслил пространство и превратил его в стильное холостяцкое гнездышко, наполненное уникальными архитектурными и декоративными элементами.

Особняк действительно может похвастаться деталями, которые редко встречаются даже в элитной недвижимости. Например, в доме есть потайные комнаты, словно в старинных европейских замках.

Кроме того, Билан установил кресло в форме яйца, которое, по словам певца, способно передвигаться по потолку. Еще одной достопримечательностью особняка стал стеклянный пол, ходить по которому, как признается сам артист, иногда бывает страшно.

Тем не менее Билан не собирается оставаться без жилья и уже строит планы на будущее. Певец рассказал, что у него появился новый дом, который он называет настоящим домом мечты. На территории этого нового владения есть река, где можно рыбачить и наслаждаться природой, а также большой бассейн, который, по замыслу артиста, станет идеальным местом для перезагрузки после изнурительных концертов и напряженных гастролей.

