Филипп Киркоров добился снятия запрета на въезд в Молдавию

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров может снова появляться в Республике Молдова, куда ему запретили приезжать в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

Запрет был введен 28 июля 2022 года. Суд в Кишиневе официально снял это ограничение, полученное Киркоровым во время визита в страну со стороны пограничников. Пока решение суда не вступило в силу и его могут обжаловать.

При этом уточняется, что суд принял решение после рассмотрения иска, поданного самим Филиппом Киркоровым.

В 2022 году певец приезжал для дачи показаний по делу бывшего вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер Аурелиу Коленко. Она, как полагали, не включила гонорар Киркорова в финансовой отчетности, хотя должна была. При этом известно, что мероприятие сорвали силовики.

Снятие запрета на въезд в Молдавию, возможно, многое значит для Киркорова. Он начинал там свой творческий путь, ведя музыкальную группу DoReDos, победительницу «Евровидения - 2018». Артист написал хит My Lucky Day вместе с поэтом Джоном Баллардом. Продюсером поп-король смог отметиться и в творчестве молдавской певицы Натальи Гордиенко. Президент Молдавии Игорь Додон присвоил Киркорову звание народного артиста республики.

Ранее сообщалось, что Киркоров и Успенская продолжают судебные разбирательства из-за слов на интервью.