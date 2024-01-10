Стали известны подробности о здоровье певицы Хлебниковой

По словам директора Данилы Прайса, сообщения, появившиеся в прессе об ухудшении здоровья Марины Хлебниковой, в частности, об онемении пальцев рук на фоне развивающегося артрита, не соответствуют действительности. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что подобные сообщения не первый раз публикуются о Хлебниковой в соцсетях.

По мнению директора певицы, на данный момент она гастролирует по стране и выкладывает в своем аккаунте фото и видео с концертов.