Стали известны подробности смерти Бориса Игнатьева
«Mash на спорте»: Борис Игнатьев незадолго до смерти перестал говорить
Фото: [РФС]
Портал «Mash на спорте» привел детали последнего дня жизни бывшего тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева.
85-летний Игнатьев ушел из жизни в ночь на 27 января.
26 января дома у известного тренера резко упало давление. Он перестал реагировать на окружающих и говорить, несмотря на помощь, оказанную врачами скорой.
Отмечается, что в последний год Игнатьев боролся с раком. После лечения в больнице он похудел на 15 кг.
Борис Игнатьев возглавлял сборные СССР и России разных возрастов, а в период с 1996 по 1998 год руководил главной национальной командой. Под руководством тренера юношеская сборная СССР выиграла первенство Европы в 1988 году. В составе той команды выступали известные в будущем футболисты Сергей Кирьяков, Юрий Никифоров, Олег Саленко, Бахва Тедеев, Омари Тетрадзе и другие.