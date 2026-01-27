Стали известны подробности смерти Бориса Игнатьева

85-летний Игнатьев ушел из жизни в ночь на 27 января.

26 января дома у известного тренера резко упало давление. Он перестал реагировать на окружающих и говорить, несмотря на помощь, оказанную врачами скорой.

Отмечается, что в последний год Игнатьев боролся с раком. После лечения в больнице он похудел на 15 кг.

Борис Игнатьев возглавлял сборные СССР и России разных возрастов, а в период с 1996 по 1998 год руководил главной национальной командой. Под руководством тренера юношеская сборная СССР выиграла первенство Европы в 1988 году. В составе той команды выступали известные в будущем футболисты Сергей Кирьяков, Юрий Никифоров, Олег Саленко, Бахва Тедеев, Омари Тетрадзе и другие.