Стали известны подробности трагической гибели писателя Евгения Чижова

Вблизи Балтийска на побережье произошла трагедия: писатель и журналист Евгений Чижов утонул в море, находясь на отдыхе с супругой. Информацию подтвердили в региональном Следственном комитете России (СКР), сообщил портал «Клопс».

Инцидент произошел в понедельник, 11 августа, днем, в окрестностях поселка Мечниково. Предварительно установлено, что, невзирая на запрет на купание из-за штормовой погоды, мужчина зашел в воду на необорудованном участке пляжа. В день трагедии на побережье были вывешены предупреждающие флаги, указывающие на опасность купания. Самостоятельно выбраться на берег ему не удалось. Тело погибшего было извлечено из воды спасателями МЧС.

Светлогорским межрайонным следственным отделом СКР по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту гибели.

При первичном осмотре тела погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти. Для выяснения точных причин трагедии назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном управлении СКР.

Представители ведомства обратились к жителям и гостям области с призывом соблюдать меры безопасности при отдыхе на водных объектах: купаться только в разрешенных местах, избегать захода в воду при сильном волнении и в состоянии алкогольного опьянения.

Евгений Чижов, автор таких произведений, как «Перевод с подстрочника», «Темное прошлое человека будущего», сборник рассказов «Самоубийцы и другие шутники».

