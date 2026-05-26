Мужской кошелек против женского: кто больше отдает за платные дороги в России

С началом активного сезона автопутешествий в России вырос спрос на платные дороги. Аналитики Банка Русский Стандарт подвели итоги весны 2026 года и обнаружили любопытную закономерность: мужчины платят за проезд значительно больше женщин. Средний чек у сильного пола оказался выше на 36%, сообщает Авто Mail .

По сравнению с зимой количество платежей за проезд по платным трассам увеличилось на 17% — тепло разбудило водителей. Однако средний чек, напротив, снизился. Весной 2026 года он составил 737 рублей. Это меньше, чем зимой (782 рубля), и ниже показателей весны прошлого года (793 рубля).

Главное открытие статистики — разница между мужчинами и женщинами. Средний чек у мужчин составил 808 рублей, у женщин — всего 594 рубля. Таким образом, представители сильного пола тратят на проезд почти на треть больше.

Также аналитики выяснили, кто из водителей самый щедрый на платных дорогах:

Первое место — россияне 41-50 лет со средним чеком 855 рублей.

Второе место — клиенты 51-60 лет (745 рублей).

Третье место — молодые водители 21-30 лет (637 рублей).

Самые экономные, судя по данным, путешественники старше 60 лет и молодежь до 20 лет.

