Ушел из жизни актер Джеффри Луи Старр, сыгравший легендарного бейсболиста в культовых комедиях

В возрасте 61 года умер экс-американский актер-ребенок Джеффри Луи Старр
На 62-м году жизни скончался американский актер Джеффри Луи Старр, известный по роли юного бейсболиста Майка Энгельберга в культовых комедиях 1970-х годов «Плохие новости для медведей» и их продолжении. Об этом сообщил портал TMZ.
Актер умер после продолжительной болезни в больнице Карбондейла (штат Иллинойс), хотя точная причина смерти пока не называется.
Его брат Джеффри в трогательном посте в соцсетях почтил память актера.
«Джефф никогда не был чужаком и на протяжении многих лет помогал огромному количеству людей. Наша семья пережила много потерь в прошлом, но мы должны выстоять», — написал он.
Карьера Старра в кино, хотя и не была долгой, запомнилась зрителям. После успеха в «Плохих новостях» он снимался в эпизодических ролях, а в 2010 году полностью изменил жизнь, став дьяконом в церкви.
