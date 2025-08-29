Стали известны время и место боя Махачева и Маддалены
Россиянин Махачев подерется с австралийцем Маддаленой в главном бою UFC 322
Фото: [UFC]
UFC сообщил о подробностях боя россиянина Ислама Махачева и австралийца Джека Делла Маддалены.
Бой возглавит турнир UFC 322, который пройдет в ночь на 16 ноября в «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке. Маддалена будет защищать чемпионский титул в полусреднем весе.
Ислам Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в 2022 году, победив бразильца Чарльза Оливейру. После этого россиянин четырежды защитил титул, побив Александра Волкановски (дважды), Дастина Порье и Ренато Мойкано.
После этого Махачев решил оставить легкий вес и попробовать свои силы в полусреднем.
Ранее Ислам Махачев говорил, что хотел бы сразиться с Маддаленой как можно раньше.