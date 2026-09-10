Стали известны возможные соперники Топурии в UFC

Президент UFC Дана Уайт назвал двух возможных соперников для экс-чемпиона промоушена в легком весе Илии Топурии. В разговоре с журналистом Джеймсом Роумом он подчеркнул, что считает отличными оба варианта.

Уайт сказал, что Топурия может провести матч-реванш с Джастином Гэтжи или встретиться с Пэдди Пимблеттом.

«Топурия готов к бою, и мы готовы. И бой с Гэтжи, и бой с Пэдди звучат для меня хорошо. Реванш с Гэтжи — это невероятно. Бой с Пэдди Пимблеттом — это потрясающе, — сказал Дана Уайт.

Грузинский боец с испанским паспортом Илия Топурия 14 июня на турнире в Белом доме потерпел первое поражение в карьере после 17 побед в ММА подряд от 37-летнего американца Гэтжи и уступил ему чемпионский пояс. В рекорде 31-летнего британца Пимблетта 24 победы при четырех поражениях, в июле он победил удушающим приемом француза Бенуа Сен-Дени.

В рейтинге легкого дивизиона UFC Топурия занимает первое место, Пимблетт — пятое, Гэтжи является действующим чемпионом в весе.