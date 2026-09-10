Пять задержали, один отменили: что происходит в аэропорту Омска 10 сентября

В Омске 10 сентября произошел массовый сбой авиасообщения. По данным онлайн-табло аэропорта, задержки затронули сразу несколько направлений, пишет Омск-Информ.

Сильнее всего задерживается международный рейс Red Sea Airlines в Шарм-эль-Шейх: вместо 04:30 его вылет перенесли на 12:00. Самолет авиакомпании «Россия» в Сочи должен отправиться в 12:55 вместо 07:10. Рейс Red Wings в Минеральные Воды перенесли с 05:30 на 09:20.

Часть задержанных ранее рейсов уже вылетела из Омска. Самолет «Якутии» в Якутск отправился в 01:27 вместо 00:20, а рейс «Победы» в Москву — в 05:59 вместо 05:10.

Кроме того, отменен рейс авиакомпании «Северный ветер» в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 09:25.