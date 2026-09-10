Памятник уже установили: что православным делать со старым крестом на могиле

После установки постоянного памятника на могиле родственники могут столкнуться с вопросом, что делать с временным деревянным крестом. В православной традиции к нему рекомендуют относиться как к религиозному символу и не выбрасывать вместе с обычным мусором, пишет МК в Ульяновске.

Если умерший исповедовал православную веру, крест желательно оставить на могиле. Он символизирует веру человека и христианскую надежду на вечную жизнь. При этом памятник можно установить рядом.

Если крест решили заменить, его не следует использовать для хозяйственных или бытовых нужд. Один из вариантов — обратиться в храм на территории кладбища и уточнить, могут ли там принять ставший ненужным крест.

Если передать крест в храм невозможно, деревянный крест допускается сжечь на территории кладбища. Образовавшийся пепел рекомендуется рассыпать на могиле.