Ученые нашли новый способ борьбы с ВИЧ: что известно о российской разработке

Российские ученые создали соединения с редкоземельными катионами, которые могут стать основой препаратов против ВИЧ и других патогенов. Разработку представили исследователи РТУ МИРЭА, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского, пишет ТАСС.

Новые соединения способны инактивировать ВИЧ-1, а также вирусы полиомиелита, аденовируса и простого герпеса, ряд бактерий и грибов. При испытаниях на образцах живого активного ВИЧ-1 ученым удалось снизить количество вируса в 100 тыс. раз.

Разработанные препараты прошли испытания на культурах клеток. Они имеют форму гидрогелей и растворов, благодаря чему их можно использовать для создания фильтров для масок и воздухоочистителей, а также увлажняющих ранозаживляющих повязок.

Ученые отмечают, что материалы не только уничтожают микроорганизмы, но и остаются безопасными для тканей человека. Сейчас исследователи готовятся получить 3 патента на разработку.

Новые препараты могут найти применение в медицине, системах безопасности и при производстве средств индивидуальной защиты.