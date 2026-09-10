Pajero вернулся громко: почему новый Mitsubishi оказался дороже Land Cruiser

Японские СМИ раскрыли предполагаемую стоимость нового Mitsubishi Pajero для местного рынка. Базовая версия внедорожника может стоить около 6,2 млн иен, что выше стартовых цен Toyota Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300. Продажи Pajero в Японии должны начаться в декабре, а предварительные заказы могут открыть в октябре.

Новое поколение Mitsubishi Pajero представили 2 сентября. Модель вернулась после завершения производства предыдущего поколения в 2021 году. Сначала новый внедорожник будут выпускать на предприятии Mitsubishi в Таиланде, после чего его выведут на рынки Японии и Австралии.

Для японского рынка ожидаются четыре комплектации: GLS, GSR, Exceed и Super Exceed. Стоимость может находиться в диапазоне от 6,2 до 7,95 млн иен. При этом максимальная цена окажется немного ниже стоимости Toyota Land Cruiser 300 в самой дорогой версии — 8,1367 млн иен.

Новый Pajero построен на рамном шасси, используемом для пикапа Triton. Длина внедорожника составляет 4920 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1910 мм, колесная база — 2870 мм.

Салон рассчитан на 7 человек и имеет 3 ряда сидений. Перед водителем установлен цифровой приборный щиток диагональю 14,3 дюйма, а центральный экран имеет такую же диагональ. В оснащение входят система помощи водителю MI-PILOT, 3D-система кругового обзора и 8 подушек безопасности SRS. За акустику отвечает система Yamaha Ultimate Dynamic Sound с 12 динамиками.

Под капотом установлен 2,4-литровый турбодизель с изменяемой геометрией турбокомпрессора и максимальным крутящим моментом 479 Нм. Двигатель работает в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Дорожный просвет нового Pajero составляет 230 мм. Угол въезда равен 30,4 градуса, угол перелома — 22,6 градуса, угол съезда — 25,8 градуса.

За пределами асфальта внедорожнику помогает полный привод S-AWC в сочетании с системой Super Select 4WD-II.