Китай взялся за автомобили: какие привычные опции запретят с 2027 года

С 2027 года в Китае начнут действовать ограничения для ряда автомобильных решений, которые получили распространение у местных производителей, пишет ЗР.

Под запрет попадут выдвижные внешние дверные ручки, которые могут затруднить доступ в салон при чрезвычайной ситуации. Кроме того, обязательный набор функций должен будет управляться с помощью традиционных кнопок, рычажков и переключателей.

Ограничения также коснутся бирюзовых габаритных огней. Их используют для обозначения движения автомобиля с включенной системой помощи водителю. Впервые такое решение появилось у гибрида Li в 2022 году, позднее аналогичную технологию для ограниченного применения сертифицировал Mercedes-Benz в 2 штатах США.

Отдельно готовится рекомендательный стандарт для индикации состояния тяговой батареи. В нем будут установлены требования к точности показателя отношения текущей емкости аккумулятора к исходной заводской, а также минимальные значения сохранения емкости в процессе эксплуатации.

В поле зрения китайского регулятора также находятся кресла с функцией полулежачего положения, режим движения «в одну педаль» с максимальной рекуперацией и штурвалы вместо традиционных рулей. Если их безопасность будет поставлена под сомнение, для этих решений могут ввести новые ограничения.