Ольга Орлова рассказала о комплексах из-за роста и посоветовала не обращать внимания на обидчиков

Артистка призналась, что в подростковом возрасте ее тоже дразнили по этой причине, но теперь она полностью приняла себя. Орлова и ее подписчица оказались одного роста — 156 см.

«У меня такой же рост, меня в детстве дразнили. Это все ерунда. Не отвечайте обидчикам, наслаждайтесь своим ростом, вы у себя одна», — написала Орлова в социальных сетях.

Недавно певица также делилась мыслями о принятии своего тела после родов. Она призналась, что у нее до сих пор до конца не восстановился живот. Несмотря на это артистка перестала комплексовать по этому поводу. У Орловой двое детей: 24-летний сын Артем от первого брака и трехлетняя дочь Анна.

Звезда рассказала, что периодически набирает вес, а потом худеет, однако не любит спорт и не может себя заставить регулярно заниматься.

«Мне проще соблюдать жесткую диету, чем ходить в зал», — призналась певица.

Недавно Ольга даже пробовала заниматься йогой, но, по ее словам, настроя хватило ненадолго.

