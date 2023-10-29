Стало известно, чем обернется для детей Пугачевой и Галкина* недавнее бегство на Кипр
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Детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина ждут серьезные проблемы с учебой. Причиной тому частые переезды семьи Примадонны и юмориста, и, соответственно, смены школ, считает заслуженный учитель России Сергей Казарновский.
Ранее стало известно, что Пугачева с мужем и детьми на Кипр после разморозки палестино-израильского конфликта.
«Адаптация школьников – это сложный процесс, из-за которого могут возникнуть проблемы с учебой. В каждом учебном заведении разная манера преподавания, общения или социальный запрос. Каким-то предметам могут обучать на профессиональном уровне, а где-то это не нужно. Также у детей могут возникнуть проблемы с языком», - поделился мнением в беседе с «Абзацем» педагог.
Казарновский также посетовал, что качество получаемого Лизой и Гарри образования также оставляет желать лучшего. Однако о реальных результатах стоит говорить только через несколько лет, заключил собеседник журналистов.
* - признан Минюстом РФ иноагентом