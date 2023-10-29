Стало известно, чем обернется для детей Пугачевой и Галкина* недавнее бегство на Кипр

«Адаптация школьников – это сложный процесс, из-за которого могут возникнуть проблемы с учебой. В каждом учебном заведении разная манера преподавания, общения или социальный запрос. Каким-то предметам могут обучать на профессиональном уровне, а где-то это не нужно. Также у детей могут возникнуть проблемы с языком», - поделился мнением в беседе с «Абзацем» педагог.