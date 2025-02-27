Стало известно, что Янис Тимма терроризировал Седокову перед своей смертью

Продюсер Сергей Дворцова в интервью «Комсомольской правде» заявил , что латвийский баскетболист Янис Тимма, незадолго до своей кончины, оказывал сильное психологическое давление на свою бывшую супругу, экс-участницу группы «ВИА Гра» Анну Седокову.

Дворцов предполагает, что анализ телефона умершего спортсмена выявит подробности его издевательств над бывшей женой в последние месяцы его жизни.

По словам продюсера, материальное благополучие Яниса всецело зависело от Седоковой. Его спортивная карьера переживала не лучшие времена, и он находился на иждивении у Анны. Тимма испытывал финансовые затруднения даже в личных вопросах и постоянно обращался к бывшей жене с просьбами о деньгах.

В день своей смерти Тимма отправил Седоковой 101 розу, однако певица не приняла этот жест, поскольку не желала поддерживать общение с бывшим мужем и давать ему ложные надежды.

Источники, близкие к Седоковой, также подтвердили слова Дворцова, отметив, что действия Тиммы серьезно осложнили жизнь Анны.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Он прилетел в Москву из США с намерением восстановить отношения с певицей. Его тело было обнаружено в коридоре недорогого хостела, расположенного неподалеку от дома Седоковой.

Ранее сообщалось, что от Седоковой ушла пиарщица из-за большой нагрузки после смерти Яниса Тиммы.